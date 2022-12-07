金鐘主持人廖科溢去年底和結婚9年嫩妻魏珮聿爆婚變，今(7日)他宣布再婚主播秦綾謙，消息一出讓外界又驚又喜，不過隨後他捲進劈腿疑雲，讓人在國外的他也發聲，否認婚後不忠，至於前妻魏珮聿面對外界關心，也低調回應了。

廖科溢和主播秦綾謙再婚本是喜事一件，未料他接連遭爆劈腿前女友和前主管兼經紀人，讓他形象受到影響，據《聯合新聞網》報導，與他結褵9年的糟糠妻魏珮聿，在臉書寫下「各自安好，我很好，謝謝關心」吐露心聲，並希望身邊的人平安健康，沒對前夫的緋聞多做回應。

而廖科溢則發聲說到自己過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，才以失敗收場，而離婚後的幾段感情，確實結束的不夠完美，但他強調絕對沒有婚後不忠，他與秦綾謙結婚是經過深思熟慮，未來該面對的他會一間扛起，「我選擇了綾謙，我就會愛到底。」

至於亞洲衛星電視台也表示，他已於11月29日離職，對於廖科溢的相關新聞，「此為藝人私領域，該名主持人也已經離職，因此公司不予回應。」