本次九合一選舉出現不少女神級里長候選人，網紅蔡阿嘎還特地開放網友從中票選10大美女，其中獲得第3名25歲正妹何芝寧被譽為新竹最美里長當選人，11月26日她以2,577票、62.22％得票率領先對手1千票，順利以新人之姿晉身新竹市埔頂里「里長妹」。何芝寧近日也公開了她的IG粉專，短短3天已有4500多名粉絲追蹤，甚至還有網友在她首張分享的美照下方留言狂讚：「我覺得妳比紫渝美多了！」

「新的里程碑GoGo！」何芝寧在新開的IG首發美照表示：之前臉書粉專好多人私訊我，我的IG是什麼？那時正在參選中，其實也不確定會不會順利當選，於是都統一回覆如果當選會成立IG的，到時再麻煩支持～其實我是想說萬一創立了沒選上，這樣也白創了（笑）。

何芝寧說，隨著我婆紫渝公開了IG，我也覺得是時候創立了。在IG，會有更多自己的風格，臉書就當成正式版的好了。有興趣的就歡迎關注到底里長的生活是什麼樣子，該認真的事情我會盡力完成，我也會有ㄎ一 ㄤ的一面（笑），未來四年就好好努力囉！

「我的私人IG不會公開。」何芝寧補充：也許我就參與這四年的政治，政治人物也算公眾人物了，希望不從政後能回到自己的小天地中，如果公開後我就很難回去角落劃圈圈了，總之，請多指教！

何芝寧還分享了短影音「里長吃吃」，只見新科正妹里長拿著肉串放進嘴裡，果然如她所說的很自我風格。網友讚：「里長加油」、「埔頂里的未來就交給您了」、「芝芝目標要放大，連任或挑戰議員」、「我覺得妳比紫渝美多了」、「里長加油，實現自己的理念，為里民服務」。