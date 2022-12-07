AIRPORT THIS WAY HEHEEE pic.twitter.com/mhB9u8oqaf — ayouya 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@pinkmoroccan) December 6, 2022

摩洛哥在16強戰爆冷打敗西班牙，一位年輕的摩洛哥球迷還追到西班牙隊的巴士旁邊向他們嗆聲，短短10多秒的影片單日內就在推特獲得800萬次觀看數。他先指著巴士裡的球員大聲嘲笑，然後大拇指比讚說：「祝你們好運，哈哈，踢得好。機場在這個方向！」

西班牙確實表現很糟，他們是本屆的冠軍熱門之一，小組賽首戰7比0屠宰哥斯大黎加，結果下一戰1比1平德國，接著1比2遭到日本擊敗，明顯是「一場不如一場」。西班牙也有可能是策略性降到小組第2，如此他們就能對戰較弱的摩洛哥（另一隊是克羅埃西亞）。沒想到西班牙對上較弱的摩洛哥，居然踢完120分鐘還無法破門，甚至罕見在PK戰也抱了鴨蛋！

摩洛哥是一個僑民遍布歐洲的國家，這次的國家隊也包含來自出生於荷蘭、法國、比利時、加拿大、西班牙的摩洛哥後裔，透過阿拉伯文化認同而團結在一起。

此戰獲勝之後，摩洛哥球員還違規打著巴勒斯坦的旗幟慶祝（小組賽打敗加拿大的時候也是如此），讓阿拉伯世界的盟友利比亞、埃及、沙烏地阿拉伯的球迷同在網路慶賀摩洛哥的勝利。不過這可能也讓國際足總FIFA很不高興，這類具有政治、宗教爭議的旗幟是禁止攜帶入場的，包括巴勒斯坦旗幟在內。