利菁今天出席蝦皮直播平台活動，宣布強勢回歸。（粘耿豪攝）

「麻辣天后」利菁今（7日）出席蝦皮直播平台活動，宣布強勢回歸，趁此機會也透露新節目即將播出，令人期待。她認為現今演藝圈寒冬毫無創意，曝曾揪小S一起開節目，卻未得到對方正面回應，坦言被拒絕不開心，不僅嗆她「繼續吸地吧」，還喊話：「小S，妳不是說要得金鐘獎嗎，但妳沒得到，希望我回來，我們有良性的競爭。」

而小S的姊姊大S是近期話題人物，和汪小菲離婚後的家務事引發熱議，前婆婆張蘭不斷抖音直播爆料大S一家，狂蹭流量，連帶酸辣粉賣得嚇嚇叫，期間還扮光頭模仿具俊曄賣滷蛋，直播無極限，問利菁有看張蘭直播嗎？她先「噢嗚」了一聲，表示：「我叫天后，她就叫祖奶奶了。她掌握了一手好的流量密碼，知道什麼可以吸引很多人進來。」

利菁不可否認張蘭直播帶貨成功，「8點檔上演的時候，就有幾萬人進來，我真的沒有辦法到那個等級。」但張蘭的成功與否、對與錯，她不好評論，直言「我可能不會這樣做」，笑稱：「自己還想做人，不想被追殺。」似乎暗諷張蘭做得有些太超過。

而利菁和老公結婚20年，今天突然自曝前陣子曾爆出婚姻危機，曾跟老公提離婚。她表示之前赴陸學習直播3年當去「遊學」，在那邊迷上買「和闐玉」，花了上百萬，導致老公不滿，寧願隔離21天也要回到台北，她後來覺得原來一個人也不錯，也不會死掉，「那時候我就想說，好吧那就一個人。」

後來還好老公提早在過年前陪她，2人才和好如初，表示是結婚20年來吵架最猛的一次，「人家說感情7年會變，為什麼我覺得20年有一點變，但目前感情很好啦。」至於和老公開口提離婚，他的反應如何，利菁賣關子說到時在開直播分享。