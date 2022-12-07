圖／台北市立天文館

明天(8日)，2年僅一次，未來10年內最接近地球、最為明亮的「火星衝」即將登場，讓不少愛好天文人士摩拳擦掌準備迎接。據了解，此次火星衝在市區肉眼都可見，星座專家小孟老師也透露，當天有6大禁忌，其中2類人更要注意交通事故。

小孟老師在臉書PO文「12月8日最大火星衝日登場，重大禁忌」，他指出，火星衝日為太陽、火星、地球排成一直線，地球在太陽與火星之間，這時火星距離地球最近，在此時太陽照射火星，火星向著地球的那面耀眼易於被地球觀察，稱為火星衝日。

火星衝日有以下禁忌：

1.火星代表戰神的力量，火星也代表脾氣因此不要衝動行事。

2.火星沖民眾要當心用火，容易有火方面的災情。

3.火星能量越強投資人越容易衝動投資，所以當日不宜大筆投資。

4.老人不宜前往山區容易摔倒跌倒。

5.雙子與屬牛的人要當心，因為火星逆行入雙子，當日又沖牛，因此這兩類人要注意交通事故。

6.火星衝日情侶夫妻易爭吵，建議當日不宜溝通重大問題。

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