曾被封為「鋼琴王子」的大陸鋼琴家李雲迪，2021年10月在北京被抓到嫖娼，之後便消失在螢光幕前，廣告和代言因負面新聞影響遭到下架，一瞬間從才華橫溢的鋼琴男神貶為人人喊打的過街老鼠，時隔一年李雲迪更新動態，令許多粉絲感到激動。

大陸鋼琴家李雲迪過去參加第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽，該比賽是世界上級別最高的鋼琴比賽之一，過去曾有評審認為參賽者水平不夠優秀而讓獎項空缺，李雲迪當年接連演奏多首鋼琴曲，演奏結束後獲得評審罕見鼓掌，以18歲的年齡順利拿下比賽金獎，成為有史以來最年輕得主。

不料2021年李雲迪涉嫌嫖娼在北京被拘留，慘遭音樂家協會除名，參加的節目也用馬賽克蓋住他的鏡頭，在螢光幕前徹底消失，他本人也未使用社群平台發聲，昨（6日）他罕見更新微博動態，上傳一段彈琴影片，配文僅僅四個字「永垂不朽」，影片中李雲迪沒有露出臉，僅僅拍攝鋼琴與一雙手，演奏的曲子是舒伯特的小夜曲，網友推測應是緬懷已故的江澤民，過去李雲迪曾經在江澤民面前伴奏。

許多粉絲激動留言：「我們好想好想你，永遠愛你」、「411天，我好想你啊」、「想念雲迪，想念行雲流水的曲子」、「在開會中，手機突然提醒特別關注發微博了，顧不得還在會場上，顫抖著點開，現在躲在洗手間裡面爆哭，看到那熟悉的小拇指上的傷，真的完全忍不住」、「歡迎回來，早日相見」。