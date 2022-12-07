凱投宏觀日本經濟學家席里安（Marcel Thieliant）近日接受CNBC訪問時表示，「日本經濟可能在明年陷入衰退」，主因是出口成長持續減速。日本10月貿易赤字150億美元超乎預期，因為出口額年增25.3％，小於9月的28.9％，反觀進口額年增幅擴大。日本政府預計8日公布第三季經濟成長率，外界預期年率季減1.1％。