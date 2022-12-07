從人氣選秀節目《原子少年》出道的AcQUA源少年，由須弘道、林毓家、黃莑茗、盧佾暘、李秉諭等人組成，平均年齡17歲的他們夾帶著大量人氣，網羅各個擁有少女心的男、女孩們的心，出道作品〈水星座AcQUArius〉MV點閱破百萬，另外近期也接到許多品牌活動邀請站台等，更一次接下2場跨年演場會的邀約可見其人氣，此次接受本報邀請以SWATCH搭配MSGM新裝，分享出道甘苦談之餘，也在採訪過程中突發奇想個全新的企劃。

AcQUA源少年透露耶誕節考慮辦個特別活動，將成員繳納的罰金購買禮物藏於公司，其中禮品名單首選為SWATCH，李秉諭（左起）SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC自由藍，4100元、林毓家 BIG BOLD BIOCERAMIC大地色，4100元、黃莑茗 BIG BOLD BIOCERAMIC-競速黃，4100元、盧佾暘 NEW IRONY CHRONO勃根地紅，6150元、須弘道 NEW IRONY CHRONO松石綠，6150元。（攝影/JOJ PHOTO、表/SWATCH、服裝/MSGM、部分鞋子/AllSaints）

作為《原子少年》出道年齡最小的一顆「行星」，甫出道便受到大量關注，談到出道前後的轉變，團員們均表示對於表演的熱情不減反增，但不同的是出道後需要面對更多繁雜的工作內容，舉凡拍MV、接受採訪、與粉絲互動等等，雖一開始有些陌生但也漸入佳境，因此主要的壓力來源多是對於自己的期望，面對壓力團員們有不同的舒壓方法，林毓家、李秉諭大多會透過運動發洩、自曝是遊戲狂的盧佾暘則是以電動排解、須弘道則把握車上、工作空擋時間聽喜歡的音樂，而隊長黃莑茗則坦言「最近我正在處於不知道怎麼排解的情況下。」過去大多以看影片來放空抒壓，「但最近感覺好像沒有用，看完還是會繼續沈浸在那個情緒、想法裡。」

而盧佾暘則提供自己最近發現的發洩方式，「前陣子突然有點沈浸在負面情緒裡面，我就自己去KTV開包廂唱歌。」此時古靈精怪的林毓家嚇到說「你自己喔！我第一次遇到這種欸，你怎麼不約我們啊？」惹得現場的其他團員、經紀人忍不住吐槽「那個就是個沈澱、自己的個人空間啊！」雖說有點害怕孤單的林毓家有點難以想像，「但我希望有生之年希望也能夠體驗一次。」甚至還想出團員們相約一起去各開一個包廂，他不時去串個門子的想法，讓整個拍攝現場活絡起來。

雖說整體而言與出道前並無太大的不同，但團員們也直說現在「更有偶包！」「畢竟還是要在意形象，沒有妝髮的時候就會戴個帽子口罩保持一下形象。」故現在對於帽子等單品格外注意，而這樣的轉變也被細心的粉絲們發現，須弘道補充「粉絲們好像比我們還要更了解自己。」粉絲們經常會根據團員們的個人穿搭風格贈送適合的單品，讓團員們十分驚喜又暖心，但隨即又話鋒一轉提到隊內對於外表最「不拘小節」的代表，團員則一口同聲地表示由林毓家當選，而他也很投自己一票「我就是比較Free呀，（私服）並沒有特別想怎樣。」隊長則幫他講話由於現在團員大多還必須穿制服上課，下課後就去公司、工作等等，在私服上比較難有所突破，但對此隊內公認的時尚擔當李秉諭則給予林毓家一些建議，雖說他理解毓家十分做自己的習慣，但「還是不能太做自己拉！可能至少頭髮可以稍微抓一下會更好」

雖說面對採訪、拍攝少年們皆表現出絕佳的工作態度、以及時尚消化力，但團員們湊在一起還時會天馬行空的童言童語，談到即將到來的耶誕節，少年們甚至直接想出一個「耶誕節企劃」，比起一般的交換禮物，喜愛玩遊戲的他們想到可以運用隊內目前累積的「罰金」購入一些大大小小的禮物藏在公司，只要第一個找到的就能得到那份禮物，五人七嘴八舌的討論這份禮物清單，其中最大獎黃莑茗說「那應該就是SWATCH了吧！」提到這個想法團員們也熱烈地表示「那我要很認真的去找。」單從討論的熱度看來似乎這個由採訪而生的耶誕企劃勢在必行？

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 自由藍，4100元。（SWATCH提供）

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 競速黃，4100元。（SWATCH提供）

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 大地色，4100元。（SWATCH提供）

SWATCH NEW IRONY CHRONO-松石綠，6150元。（SWATCH提供）

SWATCH SKIN IRONY-暗黑騎士，7100元。（SWATCH提供）

SWATCH NEW IRONY CHRONO沉靜藍 6150元。（SWATCH提供）報導林欣儀

不過此次拍攝的表款 BIG BOLD BIOCERAMIC本身就是許多年輕族群熱愛的款式之一，除陶瓷材質打造的觸感、質感十分受到青睞外，擁有多種配色的設計也能夠輕易地融入日常穿搭，即使搭配休閒裝扮也能成為穿搭重點;至於另一款RONY CHRONO表款雖說是較為成熟的金屬表款，但表面大膽的配色使它成為同樣受到年輕族群喜愛的表款，同時也是不少人首入手的金屬表款，少年們在採訪時熱烈討論之餘，也不忘喊話公司、及現場的經紀人、工作人員，希望這個企劃有可能實現。