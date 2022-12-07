從人氣選秀節目《原子少年》出道的AcQUA源少年，由須弘道、林毓家、黃莑茗、盧佾暘、李秉諭等人組成，平均年齡17歲的他們夾帶著大量人氣，網羅各個擁有少女心的男、女孩們的心，出道作品〈水星座AcQUArius〉MV點閱破百萬，另外近期也接到許多品牌活動邀請站台等，更一次接下2場跨年演場會的邀約可見其人氣，此次接受本報邀請以SWATCH搭配MSGM新裝，分享出道甘苦談之餘，也在採訪過程中突發奇想個全新的企劃。

AcQUA源少年透露耶誕節考慮辦個特別活動，將成員繳納的罰金購買禮物藏於公司，其中禮品名單首選為SWATCH，李秉諭（左起）SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC自由藍，4100元、林毓家 BIG BOLD BIOCERAMIC大地色，4100元、黃莑茗 BIG BOLD BIOCERAMIC-競速黃，4100元、盧佾暘 NEW IRONY CHRONO勃根地紅，6150元、須弘道 NEW IRONY CHRONO松石綠，6150元。（攝影/JOJ PHOTO、表/SWATCH、服裝/MSGM、部分鞋子/AllSaints）
AcQUA源少年透露耶誕節考慮辦個特別活動，將成員繳納的罰金購買禮物藏於公司，其中禮品名單首選為SWATCH，李秉諭（左起）SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC自由藍，4100元、林毓家 BIG BOLD BIOCERAMIC大地色，4100元、黃莑茗 BIG BOLD BIOCERAMIC-競速黃，4100元、盧佾暘 NEW IRONY CHRONO勃根地紅，6150元、須弘道 NEW IRONY CHRONO松石綠，6150元。（攝影/JOJ PHOTO、表/SWATCH、服裝/MSGM、部分鞋子/AllSaints）

作為《原子少年》出道年齡最小的一顆「行星」，甫出道便受到大量關注，談到出道前後的轉變，團員們均表示對於表演的熱情不減反增，但不同的是出道後需要面對更多繁雜的工作內容，舉凡拍MV、接受採訪、與粉絲互動等等，雖一開始有些陌生但也漸入佳境，因此主要的壓力來源多是對於自己的期望，面對壓力團員們有不同的舒壓方法，林毓家、李秉諭大多會透過運動發洩、自曝是遊戲狂的盧佾暘則是以電動排解、須弘道則把握車上、工作空擋時間聽喜歡的音樂，而隊長黃莑茗則坦言「最近我正在處於不知道怎麼排解的情況下。」過去大多以看影片來放空抒壓，「但最近感覺好像沒有用，看完還是會繼續沈浸在那個情緒、想法裡。」

而盧佾暘則提供自己最近發現的發洩方式，「前陣子突然有點沈浸在負面情緒裡面，我就自己去KTV開包廂唱歌。」此時古靈精怪的林毓家嚇到說「你自己喔！我第一次遇到這種欸，你怎麼不約我們啊？」惹得現場的其他團員、經紀人忍不住吐槽「那個就是個沈澱、自己的個人空間啊！」雖說有點害怕孤單的林毓家有點難以想像，「但我希望有生之年希望也能夠體驗一次。」甚至還想出團員們相約一起去各開一個包廂，他不時去串個門子的想法，讓整個拍攝現場活絡起來。

雖說整體而言與出道前並無太大的不同，但團員們也直說現在「更有偶包！」「畢竟還是要在意形象，沒有妝髮的時候就會戴個帽子口罩保持一下形象。」故現在對於帽子等單品格外注意，而這樣的轉變也被細心的粉絲們發現，須弘道補充「粉絲們好像比我們還要更了解自己。」粉絲們經常會根據團員們的個人穿搭風格贈送適合的單品，讓團員們十分驚喜又暖心，但隨即又話鋒一轉提到隊內對於外表最「不拘小節」的代表，團員則一口同聲地表示由林毓家當選，而他也很投自己一票「我就是比較Free呀，（私服）並沒有特別想怎樣。」隊長則幫他講話由於現在團員大多還必須穿制服上課，下課後就去公司、工作等等，在私服上比較難有所突破，但對此隊內公認的時尚擔當李秉諭則給予林毓家一些建議，雖說他理解毓家十分做自己的習慣，但「還是不能太做自己拉！可能至少頭髮可以稍微抓一下會更好」

雖說面對採訪、拍攝少年們皆表現出絕佳的工作態度、以及時尚消化力，但團員們湊在一起還時會天馬行空的童言童語，談到即將到來的耶誕節，少年們甚至直接想出一個「耶誕節企劃」，比起一般的交換禮物，喜愛玩遊戲的他們想到可以運用隊內目前累積的「罰金」購入一些大大小小的禮物藏在公司，只要第一個找到的就能得到那份禮物，五人七嘴八舌的討論這份禮物清單，其中最大獎黃莑茗說「那應該就是SWATCH了吧！」提到這個想法團員們也熱烈地表示「那我要很認真的去找。」單從討論的熱度看來似乎這個由採訪而生的耶誕企劃勢在必行？

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 自由藍，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 自由藍，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 競速黃，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 競速黃，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 大地色，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC 大地色，4100元。（SWATCH提供）
SWATCH NEW IRONY CHRONO-松石綠，6150元。（SWATCH提供）
SWATCH NEW IRONY CHRONO-松石綠，6150元。（SWATCH提供）
SWATCH SKIN IRONY-暗黑騎士，7100元。（SWATCH提供）
SWATCH SKIN IRONY-暗黑騎士，7100元。（SWATCH提供）
SWATCH NEW IRONY CHRONO沉靜藍 6150元。（SWATCH提供）報導林欣儀
SWATCH NEW IRONY CHRONO沉靜藍 6150元。（SWATCH提供）報導林欣儀

不過此次拍攝的表款 BIG BOLD BIOCERAMIC本身就是許多年輕族群熱愛的款式之一，除陶瓷材質打造的觸感、質感十分受到青睞外，擁有多種配色的設計也能夠輕易地融入日常穿搭，即使搭配休閒裝扮也能成為穿搭重點;至於另一款RONY CHRONO表款雖說是較為成熟的金屬表款，但表面大膽的配色使它成為同樣受到年輕族群喜愛的表款，同時也是不少人首入手的金屬表款，少年們在採訪時熱烈討論之餘，也不忘喊話公司、及現場的經紀人、工作人員，希望這個企劃有可能實現。

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#原子少年 #AcQUA源少年 #水星座AcQUArius #須弘道 #林毓家