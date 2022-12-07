號稱鐵飯碗的公務員，現在還令人稱羨嗎？一名網友日前與認識10多年的同學們聚會，其中一人當年在畢業後考上公務員，還以此炫耀，但時至今日的薪資成長及職場發展，卻是最不好的一個，讓他感嘆「台灣公務員薪水低的可憐」，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，10幾年前有位同學考上高考，瘋狂炫耀年薪70萬，如今房價物價都飆漲，再次聚會時對方年薪只增加到90萬，不僅買不起房子，也單身未婚，相較之下變成發展最不好的那一個。

「對照當時大家瘋狂搶公務員的模樣，現在來看根本就整個廢到笑啊」，原PO也感嘆，公務員薪水少到很可憐，發展性遠輸其他企業，回憶當年畢業時一堆人推大家入坑，如今真是令人不勝唏噓。

貼文引起網友討論，「薪資中位數啊，那你知道鬼島薪水有多可憐了」、「不是公務員薪水太低，是房價太變態」、「就比上不足，比下有餘」、「台灣一半以上的人不如公務員」、「公務員還是屌打中小型私人企業」、「文組的還可以啦，理組就杯具（悲劇）」、「文組還是乖乖去補習班報到」。

也有過來人點出公務員待遇早已今非昔比，「現在沒有擠破頭了，台清交的慢慢不考了，10年前是蠻多台清交去考的，去的87%都後悔，趕快跳回業界賺點錢養家」、「10多年前考進去的後悔死，在民間發展，40歲應該穩穩上150萬最少，什麼科系都一樣，民間發展都高於公家機關，公務員就是圖退休金，砍下去後當然沒人才」。