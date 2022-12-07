TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

眾所期盼的2022《時代雜誌》(TIME)年度人物終於出爐，回顧12個月來，影響無論是好是壞，都佔據人們心中一部份。而記憶最清晰、最明確的莫過於總是帶給國家生機的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，還有「烏克蘭精神」共獲殊榮。

據《時代雜誌》(TIME)網路媒體7日報導指出，自2月24日普丁的入侵行動展開，至今邁向10個月的戰爭讓人民活在恐懼之中，時刻感受生命消縱即逝，不過正是因為堅毅不拔的基輔政府，總統澤倫斯基決定親自鎮守疆土與大家同在，在飛彈落下的日子裡，持續在社群平台發布影片證明自己還在，更積極與西方世界隔空交談，從英國國會(houses of Parliament)、世界銀行（The World Bank）到葛萊美獎（Grammy Award），無處不是他的身影，除了撫慰民心，更是昭告全世界烏克蘭將奮戰到底。

澤倫斯基於1978年生於克里維里赫州，曾是國內最受歡迎的電視喜劇演員之一，2019年以壓倒性票數贏得總統大選，震驚外界。他早前表示，「在領導國家應對新冠疫情時，我沒有躲起來，也無懼任何人…」

至於同樣被列為年度風雲人物的候選人還有，大陸國家主席習近平、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、美國共和黨議員(Liz Cheney)、貝佐斯前妻兼億萬富翁慈善家史考特（MacKenzie Scott）；其中最大亮點是以武打戲著稱的華裔女星楊紫瓊。