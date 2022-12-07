台積電先進製程赴美設廠消息燒得轟轟烈烈，媒體人張禹宣指出，若台積電將先進的3奈米製程，成功移轉美國在2026達年產量60萬片，屆時將會是美國從台灣手上解放之日。美方要的是能在晶片戰爭中確保命脈在自己手上。美國封殺大陸半導體，導致台積電營收下滑11％，連帶台積電美國客戶（AMD、輝達）連帶損失難以估計；再透過日韓聯盟夾擊降低對於台積電的依存度。他強調，不管賣給大陸還是美國，賣台就是賣台。

「掐在別人手上的咽喉，美國人用搶的也得搶回來。」張禹宣表示，台積電先進製程赴美設廠消息燒得轟轟烈烈，諸如「美」積電、「矽盾」瓦解的抨擊聲量排山倒海而來。但這樣的悲歌，錯竟錯在晶片戰爭下台積電的「過於優秀」，木秀於林、風必摧之。台積電4奈米、3奈米赴美設廠，上機典禮看似冠蓋雲集，拜登、庫克、AMD、Nvidia等巨頭皆到場祝賀，台積電看似面子十足，但美方慶賀的卻不是台美的緊密聯繫，而是終於與台灣順利脫鉤。

張禹宣強調，拜登關鍵的一句「美國的製造業回來了」、「改變遊戲規則」，說出了公開的秘密。在美方發動的晶片戰爭下，圍繞的核心關鍵便是「全球晶片在地化」，為了什麼？不外乎軍用設備與國防安全，不受他國威脅。而大量外資所持有的台積電，先進製程的「世界第一」變成了問題。

高度仰賴台積電供應晶片的美國，只要一日台積電不在本土還在台灣，就如同將自己的脖子，赤裸裸的亮在大陸飛彈前，同時所有行動又受到於台灣的掣肘，經濟部用「總晶片產能」只不過是打馬虎眼，若台積電將先進的3奈米製程，成功移轉美國在2026達年產量60萬片，屆時將會是美國從台灣手上解放之日。

即便台積電有意透過保留1、2奈米研發留台，並且透過時程差來確保領先地位，維持矽盾的穩固性。但最大的問題仍是「人」，如今不管是AZ廠踢爆「台美薪資待遇不同」，讓大量員工氣憤打算跳槽INTEL，又或是如何防堵美籍員工學習技術後外流，只要時日一長，絕對形成破口，這也是台積電絕不將先進製程設廠大陸的原因。

「然而，美國做了什麼？逼著台積電去台化成了美積電。」張禹宣指出，1.全面封殺大陸半導體，導致台積電營收下滑11％，連帶台積電美國客戶（AMD、輝達）連帶損失難以估計。2.透過三星發布3奈米消息，即便良率尚待商榷，再透過日韓聯盟夾擊降低對於台積電的依存度。3.過去美國以「國安因素」摧毀日本半導體歷歷在目，透過3份協議開啟日本「失落的十年」。

張禹宣分析，這些威逼利誘，比起大陸政治上的打壓，美方則是在科技領域上予取予求，要的不是比拚先進製程，而是美國能在晶片戰爭中確保命脈在自己手上，高枕無憂。當「美」積電預估2026年產能全開，政治軍事專家也將2027訂為侵台的觀察點，換言之只要美方掌握高階晶片自主的能力，台灣問題就不是問題。不管賣給大陸還是美國，「賣台」就是「賣台」。