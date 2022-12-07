外媒引述消息報導，蘋果醞釀多年的自駕車計畫因技術困難重重，不得不修改設計放棄全自駕目標，並將預定上市時間延後1年至2026年。消息一出蘋果股價應聲下跌，也讓主要供應商樂金電子（LG）股價暴跌。

6日收盤蘋果股價下跌2.5％至142.91美元，7日盤前續跌0.8％。受蘋果拖累，LG股價在7日盤中一度暴跌7.9％至89,500韓元，創下2年多來最大盤中跌幅，收盤跌幅縮小至7.1％。

內情人士透露，過去數月來蘋果自駕車研發團隊陷入瓶頸，發覺最初研發無方向盤、無腳踏板的全自駕車目標難以達成，於是決定修改設計，讓蘋果自駕車只在高速公路上切換至自駕模式，但在市區及惡劣天候下仍須手動駕駛。

據了解，蘋果自駕車最新設計能讓駕駛在高速公路上看電影或玩遊戲，當自駕車進入市區或面對惡劣天候時，會提前發出通知讓駕駛有足夠時間切換至手動駕駛模式。