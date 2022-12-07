去年因散戶大軍軋空而股價暴漲的迷因股在今年紛紛退燒，諸如電玩零售通路GameStop、美國連鎖電影院營運商AMC等迷因股自今年以來股價走跌，反映疫情過後投資人趨向謹慎，股市投資回歸基本面。

以GameStop為例，去年大批散戶在網路論壇Reddit上發動軋空大作戰與對沖基金作對，激勵GameStop股價在去年漲幅超過685％，但今年以來股價下跌35％。

GameStop預定7日盤後公布上季（8至10月）財報，但華爾街預期上季營收僅較去年同期成長4.5％，並虧損8,400萬美元。近日外媒也引述消息報導，GameStop正在醞釀一波裁員行動。

今年以來AMC股價跌幅也達55％，且該公司在今年初發行的特別股自高點以來跌幅超過90％。2019年疫情爆發後美國電影院票房慘淡，如今即便疫情趨緩，美國人電影觀賞習慣已經改變，越來越多人選擇線上影片串流平台，以至Cinemark、Marcus及IMAX等電影院營運商股價走跌。