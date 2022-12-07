美食當前，讓人忍不住想要大快朵頤一番，不過看到這樣的畫面你能接受嗎？一名網友抱怨，某天花了200元點了一份五寶飯，但餐點上桌後，卻讓他頓時啞口無言，他將照片PO上網引來許多迴響，網友直說「好扯」、「店家真的很敢賺」；不過也有內行網友說，「雖然量真的少得誇張，但香港的物價真的就是這樣」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，日前在某港式餐廳點了一份要價200元的五寶飯，但餐點點一上桌就讓他當場傻眼。從原PO分享的照片可見，一個白色的大圓盤上倒蓋了一碗白飯，上面還放了一顆半熟荷包蛋，淋上些許醬油，周圍放了香腸、火腿等四種肉類各一，其中沒有任何蔬菜，份量也略嫌不足。

五寶飯端上桌後，讓這名男網友頓時啞口無言。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，也讓許多網友無法接受，認為這樣的菜色和價格根本不成正比，留言開酸：「貴又沒菜，也吃不飽」、「吃完後只剩下盤子，沒問題啊」、「寒酸…哪一間啊？」、「看著看著就氣飽了」、「一上菜就流淚」、「200吃這樣的話，我會叫老闆過來然後當場翻桌」。

不過，這張照片也引來不少內行人回覆，「我在澳門工作的時候，也點了五寶飯，打開餐盒真的就是長這個樣子…邊吃心裡邊淌血」、「作為在地港仔，這沒毛病啊，正常操作」、「上次去香港，一小盤青菜要台幣800元」、「這很道地耶！香港餐盒打開真的就長這樣，連米飯都一樣」、「雖然這量真的少到誇張，但香港的物價就是這樣」。