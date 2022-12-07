國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，質疑民進黨候選人吳怡農背後有黑道勢力，沒想到辦公室助理6日晚間接到恐嚇電話，對方聲稱「再弄黑道就要開槍」，民進黨前立委謝欣霓竟在臉書發文認為是「自導自演」，不過警方在24小時內，已在7日晚間於高雄將涉嫌恐嚇的66歲蔡姓男子逮捕到案。對此國民黨台北市議員徐巧芯就在臉書上打臉謝欣霓「要不要好好道歉？」

據了解，警方的專案小組過濾相關可疑人士及電話後，迅速鎖定蔡嫌涉有重嫌，7日晚間7時許在蔡嫌位在高雄市三民區住處將他查緝到案，蔡嫌初步坦承因不滿王發言內容，因而撥打電話恐嚇，現場並查扣行動電話1支等證物。而蔡嫌是深綠支持者，警方目前正將他帶回台北，將再偵訊釐清動機。

對此，徐巧芯就在臉書上表示，「謝欣霓暗指王鴻薇被恐嚇是自導自演，現在人找到了，是高雄某有恐嚇前科的廚師，妳要不要好好道歉？」徐巧芯更猛酸，「來，跟著我唸一遍：對不起／歹勢／ㄉㄨㄟˋㄅㄨˋㄑㄧˇ／pháinn-sè／I’m sorry」，徐巧芯最後更直言「 在別人被恐嚇的時候說出這種惡毒的話，現在被打臉了承認一下自己的低級真的是剛好而已」。