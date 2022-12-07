許多人在家時難免穿得比較輕便、舒服。一位男網友表示，某天女友向他哭訴穿著睡衣差點被房東性侵，讓他氣得直呼很生氣。不過許多人看了細節後全都罵翻，原來當時他的女友遇到房東，被說了一句「妳很漂亮」、可以幫忙拿洗好的衣服，結果卻被當成意圖不軌！

原PO在Dcard發文表示，當時女友哭訴差一點被房東性侵，他當下非常生氣的詢問細節。原來女友穿著睡衣去拿衣服時，房東剛好也在場，接著房東走近女友說「妳很漂亮」，正當女友用洗好的衣服遮住胸部時，房東還說可以幫忙拿，女友因此深感危機。

原PO女友認為，幸好當時有別的房客剛好闖進，她才沒有遭到房東的毒手，直呼「很可怕」，最後還不斷強調，「我沒有被他碰，我很乾淨」，原PO則安慰說，無論女友怎麼樣，自己都不會嫌棄她。

不過許多人紛紛回應，「我覺得這對話也很有事欸？或許你女友真的感覺不好～但房東也只是走過去對她說妳很漂亮，他也沒有出手要幹嘛，然後這樣就被說差點被強X？」、「到底怎麼看出房東要強X她的？」、「被害妄想症？」、「這杯水想要強X我的部分」、「頂多算騷擾，但強X有點太誇張了」。

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