九合一選舉結束，民進黨大敗，只保住5縣市，蔡英文總統更因此辭掉黨主席，而對於黨主席接任人選，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦都有人勸進。對此，前立委郭正亮7日就表示，若賴清德真的出來選，那蔡英文的敗選檢討都是假的，「為了自己2024的改革形象，他一定要Do Something（做一點事），所以他一定要做切割」，引發討論。

郭正亮7日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨主席選舉目前內部搞不定，是因為有人覺得蔡英文的檢討是假的，「因為如果賴清德真的當了黨主席，屆時還會有另外一波檢討，而那一波檢討，才是民進黨真正的檢討反省動作」，郭正亮更強調，如果賴清德真的選黨主席，那最晚12月下旬就要有所表態了，除非最後同額競選，否則總要有出來露臉的時間，讓大家知道他要選。

最後郭正亮更說，賴清德為了要凸顯自己參與2024的改革形象，他一定要Do Something（做一點事），所以他一定要做切割，「可是他又必須切割得恰到好處，要讓外界覺得民進黨有真正檢討到問題，又不會讓某人太生氣，講白了就是這樣」。