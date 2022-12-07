東華大學教授施正鋒原政治傾向偏綠，近年看不慣民進黨執政胡作非為，挺身反綠重砲抨擊時政。6日晚間施教授突然被敲房門，買了弱勢烘焙坊的剛出爐麵包，憶起小女孩賣口香糖的故事，百工百業照顧不到的弱勢者，又想到綠朝政二代，不禁憤怒起來。

「已經快七點了，有人敲門。」施正鋒提到：還以為是認真的教科書或保險業務。昏暗的走廊，打開門一看，是一位長得比我高的大哥哥，手上提著竹籃、費力地說「施教授，可不可以……」。請他慢慢再說一遍，也許我耳背，依然聽不懂；逕自掀開白布一看，是剛出爐的麵包，很香，買了兩條。他好高興，問我下週是否還會來？憶起小女孩賣口香糖的故事，百工百業照顧不到的弱勢者，又想到綠朝政二代，不禁憤怒起來。

網友深有同感地說：「吃香喝辣的，怎麼知民間疾苦」、「朱門酒肉臭，路有凍死骨」、「症腐總是愛拿華而不實的經濟數據做大內宣，來自我感覺良好，而主計處就是幫兇」、「政黨必須輪替，才不會有一黨獨大所造成的後遺症」、「聽著聽著都讓我覺得鼻酸！」