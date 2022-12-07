巴黎創立的agnes b.在日本十分受到歡迎，穿搭部落客愛用，人氣樂團「羊文學」主唱兼吉他手Moeka Shiotsuka、創作歌手Iri也是粉絲，該牌旗下To b. by agnes b.（簡稱To b.）系列，因設計部門在日本，融入日、法元素，剪裁與顏色針對亞洲客群，因此與年輕族群接軌，疫情下銷售異軍突起，未來成多線進攻的agnes b.經營重點。

agnès b.代表董事Laurent PATOUILLET於青山店接受採訪，分享品牌近期動態。（林欣儀攝）

To b. by agnès b.的服裝色彩更加鮮明，版型部分則是針對亞洲人的身形設計。（agnès b.提供）

1975年創立的agnes b.，近期積極地拓展年輕消費客層，2009年推出的To b.，日本團隊設計且在當地生產，過往大多於outlet、網路上販售，價格親民，受日本消費者力挺，疫情期間該系列在日銷售額已佔整體20%，品牌代表董事Laurent Patouillet表示，若把To b.擬人化，她應是個名叫Agnes的20多歲女孩，「喜歡繽紛色彩、充滿青春活力。」

agnès b.銀座旗艦店為To b. by agnès b.設置的區域。（agnès b.提供）

過去agnes b.在店中未特別強調To b.或設立專區，但近期重新開幕的店內都將系列放進來。 Laurent Patouillet說：「To b.對我來說並不僅僅是價格親民，它便宜但也不會太便宜，而是對市場來說是合理、正常的價格，讓更多人負擔得起。」該系列疫情間的銷售好表現，疫後更吸引過去少走入專賣店的年輕客來店，這些客人甚至還挖掘品牌旗下agnes b.、SPORT b.等服飾與配件混搭，為品牌整體帶來助益。

agnès b.青山店以藝郎形式展出合作藝術家作品，商品陳列店裝也散發藝術氣息。（agnès b.提供）

agnès b.青山店三樓藝廊近期展示日本藝術家小林健太作品。（林欣儀攝）

也因此品牌近期重新裝潢鎖定40至60歲VIP客層的青山店，也特別設置To b.專區，讓大多喜愛選用agnes b.的客層也能搭配，並以Galerie Boutique的形式，透過藝術展覽吸引年輕消費者入店，同時也間接將深入於品牌DNA內熱心藝術的精神、元素推廣出去，品牌也透露未來將以東京作為日本的主要展覽場，日後或許再縮小規模帶到其他城市的店舖展覽。

agnès b.涉谷概念店，雖店面較其他兩專賣店小，但陳列方式更聚焦、好買程度不輸其他店型。（agnès b.提供）

agnès b.涉谷概念店的咖啡廳。（agnès b.提供）

過去agnes b.大多設櫃於百貨公司內，雖對增加銷量、拓展客層有所幫助，但對宣揚品牌理念、與消費者溝通等卻效果有限，因此近期品牌在街邊店裝潢、定位上更是用心，「每間專賣店我們都要做出自己的特色。」青山是以藝廊的形式，銀座旗艦店則販售全系列商品，包含女裝、男裝、童裝、VOYAGE、To b. by agnes b.，1樓並開設咖啡店le cafe du jour、在活潑的澀谷概念店整體陳列、裝潢則更加繽紛出挑，而品牌也透露明年預計將於京都祇園的日式傳統建築內開設新店。已4年未來台的Laurent Patouillet展現訪台強烈熱情，「我需要親眼去看、看周遭的競爭者再去調整，但整體而言台灣市場目前對我來說比較像「playground」，有潛力也有挑戰性。」