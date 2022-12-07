波蘭國防部表示，12月6日，波蘭向韓國訂購的K2「黑豹坦克」，第1批10輛已抵達波蘭港口，完成了最初的交運。除K2坦克之外，首批24門K9自走砲，也完成了第1批的交運工作。

陸軍認識(ArmyRecognition)報導，這是韓國國防工業有史以來，最重要、最龐大的對外軍售合約之一，也是韓國陸戰裝備受到歐洲的肯定。而韓國的交貨效率也非常的快，今年7 月，波蘭與韓國現代樂鐵集團(Hyundai Rotem)才完成框架協議，總計購買 1,000 輛坦克與相關車輛，這包括韓國原裝的K2，以及波蘭自產版本的K2PL ，以及後勤工程支援車、架橋車、油彈補給車，以及672門K9A1自走砲與K10彈藥補充車的合約等等。

8月底，雙方達成2022~2025年首批180輛的執行合約，然而今天就看到10輛K2坦克和24輛K9自行榴彈砲出現在波蘭。

波蘭曾是華沙公約組織的核心國家，有著大量的蘇聯時代軍備，如今已經老態盡顯，而且波蘭一直希望改用北約規格武器。早在2000年前後，波蘭就採購了249輛的德國豹2坦克；波蘭另外向美國申購M1A1、A2艾布蘭坦克，但數量同樣有限。波蘭把最大訂單給了韓國，必然是看重韓國裝備的價格較低，但品質不遜於高價的德國、美國坦克。

未來波蘭主力坦克是K2PL，也就是根據波蘭要求的K2波蘭版，多數設備仍與韓國黑豹相同，比如獲得德國萊茵金屬(Rheinmetall )的L55型120公釐滑膛砲，車頂的遙控武器站，操作12.7公釐機槍；採用自動裝彈機， 預備16 發砲彈；另有24 發備用彈儲存在車體後防爆庫。

為了增強對 RPG火箭推進榴彈的抵抗力，車體後側裝有金屬絲籠裝甲，也配備了 APS主動防護系統，可對抗迫擊砲、火箭彈、反坦克飛彈，但是更高速的坦克砲彈，恐怕無法攔截。