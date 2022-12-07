歐元區第三季經濟成長優於預期，但專家預估第四季和明年第一季將陷入緊縮。歐盟統計局（Eurostat）7日公布，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值季增0.3％，優於初值的季增0.2％，但遠遠遜於第二季的季增0.8％。