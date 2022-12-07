歐元區第三季經濟優預期 未來難樂觀 23:322022/12/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區第三季經濟成長優於預期，但專家預估第四季和明年第一季將陷入緊縮。歐盟統計局（Eurostat）7日公布，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值季增0.3％，優於初值的季增0.2％，但遠遠遜於第二季的季增0.8％。 樂觀選後兩岸關係 徐旭東：明年景氣不會差 華碩 前三季商用PC營收雙位數增 《科技》庫存、經濟逆風雙殺 Q3智慧機5強表現一次看 #季增 #歐元區第 #三季 #優預期 #樂觀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營擬修選罷法排黑 民眾黨團：會再研議黨團版本 11:072022/12/06 政治 神基 強固型電腦出貨熱 04:102022/12/01 證券．權證 《國際產業》內需回溫 波蘭電商Allegro上季獲利升 15:492022/11/30 財經 三因素 三商壽第四季開始加碼台股 16:222022/12/07 財經 禦景氣寒冬 MLCC廠現金為王 04:102022/12/05 財經要聞 《半導體》RISC-V穩步進入收割 晶心科長線有料 10:472022/12/04 財經 尾盤MSCI調整 台股匯市齊揚 17:032022/11/30 財經 《國際產業》瑞安40架新機將入伍 高喊航空業最樂觀時刻 14:092022/11/30 財經 群翊、亞泰金屬 2023年展望樂觀 04:102022/11/30 證券．權證 《半導體》明年審慎樂觀 倚強科亮燈攻2月高價 13:182022/12/06 財經 《電子零件》伺服器及車用IGBT看旺 健策明年業績樂觀成長 17:292022/12/01 財經 凱美11月營收4.24億 庫存水位高點落在第三季 17:542022/12/06 財經 《科技》NB面板Q4出貨仍低迷 下季個位數季增 14:092022/11/28 財經 《國際經濟》符合預期 韓上季GDP季增0.3% 09:382022/12/01 財經 台指期 外資偏空操作 04:102022/12/07 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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