歐元區第三季經濟成長優於預期，但專家預估第四季和明年第一季將陷入緊縮。歐盟統計局（Eurostat）7日公布，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值季增0.3％，優於初值的季增0.2％，但遠遠遜於第二季的季增0.8％。

樂觀選後兩岸關係 徐旭東：明年景氣不會差
華碩 前三季商用PC營收雙位數增
《科技》庫存、經濟逆風雙殺 Q3智慧機5強表現一次看
#季增 #歐元區第 #三季 #優預期 #樂觀