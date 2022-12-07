美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲多起舉報，稱本田休旅車在高速行駛時發生失去動力的情況，NHTSA正著手調查是否應召回逾170萬輛本田休旅車。NHTSA的調查涵蓋在2018年至2022年出廠的172萬輛CR-V和HR-V。

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