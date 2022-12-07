高速行駛失去動力 美調查本田休旅車 23:322022/12/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲多起舉報，稱本田休旅車在高速行駛時發生失去動力的情況，NHTSA正著手調查是否應召回逾170萬輛本田休旅車。NHTSA的調查涵蓋在2018年至2022年出廠的172萬輛CR-V和HR-V。 台鐵深澳線5日土石崩塌 搶修完成恢復行駛 影》路口休旅車一碰撞 它翻滾270度 網驚：成龍拍電影？ 返校途中遇機車故障 后里警主動熱心助脫困 #休旅車 #NHTSA #本田 #行駛 #失去動力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸防疫封控影響 德國大眾日本本田等數家外資車企停產 18:232022/12/01 兩岸 他加油花2032元參加苗栗旅遊節 抽中百萬休旅車 13:112022/11/25 寶島 行經高雄大順路民眾留意 輕軌二階即將施工改道行駛 15:372022/12/02 生活 懸掛第二類試車牌可行駛高速公路 11/30開始核發 18:542022/11/18 財經 休旅車換車道 後方自小客閃避不及撞上 當場烏龜翻2人受傷 16:072022/12/03 社會 《國際產業》恐起火 福特召修63.4萬輛休旅車 11:382022/11/25 財經 機車停等區驚見休旅車「緩慢往前嚕」 他傻眼：真的撞到了 23:522022/12/01 社會 東陽擁抱電動車 大陸3新廠明年投產 04:102022/11/29 財經要聞 12月1日起 擴大科技執法 台鐵臨櫃享回饋 04:102022/12/01 地方新聞 休旅車衝撞波士頓蘋果專賣店 釀1死16傷 09:102022/11/22 國際 追撞瑞典坦克 公車「車頭凹陷、玻璃碎裂」休旅車僅這部位毀損 17:032022/11/24 社會 2022 洛杉磯車展現場直擊：最後的本田燃油驕傲，Honda FL5 Civic TYPE R 17:482022/11/21 汽車情報-汽車新聞 國道1號休旅車追撞大貨車 車頭全毀駕駛亡 14:472022/12/05 社會 富田攜手馬自達 合資成立MCF 04:102022/11/23 財經要聞 他誤闖機車道狂輾「黃色棒棒糖」 網笑翻：彷彿聽到莫札特 23:502022/11/26 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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