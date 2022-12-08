雖然產油國仍減產和西方對俄羅斯石油祭出新制裁，令人預期供應減少而刺激油價回升，但油價6日大跌近4％並跌破80美元，專家解釋目前影響油市最大因素，是全球經濟前景黯淡而拖累能源需求。

油價7日盤中在平盤附近震盪，倫敦布蘭特近月期油每桶反彈0.6％報79.8美元，紐約西德州期油反彈0.6％報74.7美元。

外匯經紀商萬達（Oanda）分析師莫亞（Edward Moya）指油價從上周五開始下跌是受衰退憂慮影響。他強調所有主要經濟體成長放緩令石油需求展望不斷惡化。

除此之外，投資需求也下降。像SPDR標普油氣開採與生產ETF（XOP）在6日每股下跌近3％後，7日美股盤前微漲0.03％報137.12美元。

油價資訊服務公司（OPIS）全球能源研究部主管克洛薩（Tom Kloza）說，市場賣壓令能源交易商緊張不安而彌漫恐慌氣息。

除了中國封城防疫衝擊其石油需求外，美國官方數據顯示，即使疫情影響下降，但目前美國汽油價已拉回去年水準。美國汽車協會（AAA）指全美汽油均價7日每加侖3.35美元，僅略高去年同期3.349美元。

至於全美柴油均價6日出現10月來首次低於5美元。GasBuddy石油分析部主管迪哈恩（Patrick DeHaan）預估未來三周柴油價每加侖將再跌0.3美元。

柴油除了供卡車使用外，也是家庭取暖用燃料，冬季需求增加讓柴油價上漲後，油商為追求獲利而增產，讓目前產能使用率高於前幾年水準。由於產量增加，美國汽柴油過去二個月供應緊張狀況不斷緩和下來。

瑞穗證券能源期貨部副總裁亞格爾（Robert Yawger）說，市場不認為西方祭出每桶60美元價格上限會令俄國石油供應大減。他認為歐美只想掐著俄國脖子而非想中斷其石油供應。