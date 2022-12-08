世界銀行在最新報告指出，開發中國家的外債較十年前暴增一倍，全球經濟成長減速和央行大舉升息，讓這些國家更難償還負債。

根據世銀最新國際債務報告顯示，截至2021年底，開發中國家累積的外債達9.3兆美元，約是2010年的兩倍有餘。外債占國民所得毛額（GNI）比重由2010年的22％，攀升至26％。

不過開發中國家的債務負擔較2020年稍微減輕，當年的外債占GNI比重達29％。2020年新冠疫情重創經濟，許多國家又大舉借款對抗病毒蔓延。

部分國家負債膨脹速度又格外驚人。斯里蘭卡的外債占GNI比重，由2010年的22％躥升至2021年的69％，同期尚比亞由22％飆高至令人咋舌的125％。

世銀發現，開發中國家的外債大多來自民間債權人，而非其他家或國際機構。開發中國家約61％的債務是向民間機構借款，比重高於2010年的46％。

向民間單位借款的償債成本通常較高，在發生債務危機時，也較難與債權人協商減債。報告指出，全球74個貧窮國家今年的償債成本合計可能超過620億美元，較2021年大增35％。

全球經歷了長達十年的低利率時期，且大陸積極對外放款，增加許多國家的外債曝險。疫情迫使政府舉借更多資金，以便在產出停滯和公衛支出增加之時，繼續提供服務。如今許多國家越來越承擔債務壓力。

世銀官員指出，若是全球經濟在未來幾個月跌入衰退，開發中國家的前景更將加低迷。國際貨幣基金（IMF）預測，明年全球經濟成長率將放緩至2.7％，低於今年的3.2％，遠遠不如2021年的擴張6％。

全球央行積極升息對抗通膨巨獸，意味著在經濟成長減速之際，借款成本越來越高。雪上加霜的是，俄烏戰爭刺激糧食和能源成本飆高，民眾的生活成本壓力日益沉重。