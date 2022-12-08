面對經緯航太、雷虎科技陸續推出無人機搶市，漢翔董事長胡開宏7日出席法說會透露，對於無人機發展，漢翔不會缺席，會做系統整合，跟民間產業結合，以協助產業發展無人機，目前公司已有標的案件進行中。至於軍用無人機研發，漢翔目前沒有計畫推動，因中科院已有軍用無人機研發，公司不要重覆投資。

漢翔今年受惠高教機進入量產、民用業務因疫情緩解出貨量增加及科服能源業務等，今年合併營收有機會挑戰2019年疫情前的285億元水準。

據空軍司令部規畫，勇鷹號高教機量產機規畫自2021～2026年，分年依序交機數量，分別為2架、8架、17架、18架、18架及3架，合計達66架。漢翔總經理馬萬鈞表示，勇鷹號至12月初止，今年累計出貨7架，12月還會再交1架，明年起開始放量，對於公司未來營收增長有助益。

胡開宏強調，漢翔與中科院的產製勇鷹號合約，公司會如期如質交付，對於全球原物料斷鏈問題，公司可以克服，預計明年勇鷹號可正常生產。

另在儲能與創能方面，胡開宏透露，漢翔與奇異電力（GE Power）已簽訂合作備忘錄，公司緊密合作，正在台電通霄電廠、中油永安廠及中油梧棲廠興建中，後續可協助國內更多企業將燃煤機組，汰換為燃氣機組，可減少二氧化碳的排放，藉此爭取在台建立該型發電機的維修在地化能量。

漢翔同時著手規劃長期開發新客機發動機系統件等計畫，持續拓展大型發動機機匣及發動機整體維修等業務。

此外，漢翔亦進行機具設備的更新與投資，基於均衡發展軍用、民用發動機業務，使南部成為國防、民航的發動機研製、量產及維修的重鎮，漢翔岡山新廠區「漢發園區」開發案，將持續進行中，後續將擴大量能，增加產製發動機的零組件品項。

另在科技服務範疇方面，漢翔去年水湳廠區啟用5MW（百萬瓦）儲能系統，讓漢翔加入台電的電力交易平台輔助服務，沙鹿廠區第二、第三案場建置中。

胡開宏說，F-16鳳展專案明年度結案，目前公司交機非常順利，所蓄積的技術及能量，若有其他延伸需求，可繼續發揮。

至於未來發展願景，漢翔繼推出高教機之後，可望著手規劃初教機研製，未來長期商機可期。

胡開宏說，今年國防、民用及科技服務業務三大業務，均有斬獲。過去兩年因波音B737Max停飛事件，及全球籠罩在新冠肺炎疫情陰影之下，航空產業一片慘澹。近期隨著波音737Max逐步復飛疫情趨緩，生活逐漸恢復正常，航空產業已然復甦。

依據波音及空中巴士公司發布未來20年（2022～2041）民用航空預測報告，民用飛機的新機需求量約為4萬架，航空客運量的平均年成長率約為4％，兩家公司皆預測於2023～2025年間，全球航空運輸量可恢復到疫情前水準。

至於商務飛機方面，Honeywell公司預測2023年～2032年的交運量為8,500架；而航空發動機，依據Forecast International預測資料顯示，2022年～2031年的交運量可達約15.5萬具，民用航空市場一片大好，而漢翔為其供應鏈，相關業務同時受惠，前景看漲。