股王大立光（3008）股價走過幽谷，近期反彈至「2」字頭走穩後，花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀及時送暖，看好營收年增回溫趨勢不止，將推測合理股價調升至3,000元，睽違近一年時間，終於又有外資看大立光股價登「3」字頭的可能性，格外令市場振奮。

大立光甫公告11月營收，10、11月累計營收達成市場對第四季營收估計值的73％，已高於較上季持平或小幅季減的預期。儘管大立光經營管理階層研判12月營收將較11月下滑，但花旗環球證券認為，這無礙大立光營收年增轉正的勢頭延續，而且未來還有強勁的產品升級循環，結構性增長問題不大。

儘管明年上半年智慧機需求可能持續偏淡，然因大立光奪下高階鏡頭模組市占（尤其是iPhone Pro系列的4,800萬畫素鏡頭），花旗環球看好大立光明年營收年增15％、營業利益年增30％，再加上明年下半年新款iPhone潛望鏡升級，研判此獨特的鏡頭升級題材將延續到2024年。

華為、OPPO、Vivo等Android陣營智慧機，過去幾年都有幾款智慧機配置潛望式鏡頭，不過均未能掀起廣泛流行；花旗環球證券認為，隨蘋果採用潛望鏡規格，Android陣營可望在明年下半年、2024年回歸此一潮流。

大立光今年因匯兌收益關係，美系外資估算，每股稅後純益（EPS）達179.68元，年增率29.1％，明年沒有匯兌一次性的挹注後，EPS也僅微幅減少個位數百分點，EPS為167.68元，2024年重拾雙位數幅度增長，EPS上升至189.36元，劍指重返榮耀。