在面臨龐大贖回潮後，私募巨頭百仕通（Blackstone）與喜達屋資本集團（Starwood Capital Group）近日相繼宣布旗下旗艦房地產基金限制贖回，顯示投資人急欲撤資走人，恐連帶波及商用不動產市場發展。

這類基金通常允許投資人每月或每季贖回資金但設有限制。百仕通上周表示，旗下房地產收益信託基金（BREIT）投資人提出的贖回申請總額已超過每月資產淨值的2％與每季5％上限，因此將限制贖回。BREIT目前資產淨值約690億美元。

消息人士表示，喜達屋的REIT不動產投資信託基金亦設下類似限制。由於客戶贖回請求已超出上限，因此通知投資人限制贖回。該基金資產淨值約146億美元。

投資人與金融公司擔心未來恐面臨虧損，急著從這些房地產基金撤資。隨著利率水平攀升，許多人預期房地產價格恐怕下滑。也有人擔心辦公空間需求與公寓租金成長可能放緩。