潭子科技產業園區目前就業人口數達8,000多人，其中外籍移工占約1,400多人。為提升住宿機能、強化醫療服務，經濟部加工區管理處台中分處引進美家人力，分二期重砸6億興建全台最美的移工宿舍「宜居美家」，一期宿舍去年底開始入住，出租率高達100％，二期宿舍興建中，預計113年啟用。

由美家人力主辦，經濟部加工出口區管理處台中分處、台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會協辦「宜居美家宿舍暨全球診所藥局」，今（7）日歡慶開幕，經濟部加工處長楊伯耕、光學公會理事長劉嘉彬及園區廠商齊聚參與。

經濟部加工處長楊伯耕表示，新宿舍每間房間都有採光且有獨立的衛浴設備，在不同樓層也設有交誼廳、洗衣房、廚房，就是希望能提供更加舒適的居住空間與品質，一期床位滿住，目前二期宿舍興建中。

楊伯耕進一步表示，美家人力也在園區內引進全球健康診所及藥局進駐，提供園區從業人員專業、齊全、安心的看診環境，今年5月正式營運，除了專業醫師、藥師、護理師外，並備有中英文及菲律賓語的通譯人員，提供醫療門診、視訊門診及疫苗接種等服務，陸續引進慢性病追蹤、處方箋領藥及皮膚改善療程等多元服務。

經濟部加工處台中分處長紀世宗表示，台中分處自108年啟動園區眺島更新計畫，以「先建-後搬-再拆」的周轉方式，翻新潭子科技產業園區，引進美家公司入區投資興建新宿舍，為後續的園區更新踏出堅實的第一步。紀世宗說，今年潭子產業園區總產值預期可達450億元，年增約5％。

台中分處表示，期盼113年第二期宿舍完工後，能釋放出更多空間讓餐飲及商店進駐，使得整體區內服務更加完善，不管是台籍工作人員或是外籍移工，都能在園區內有更舒適的生活環境，潭子園區透過引進民間資源及專業能量方式，推動建物更新、廠房週轉、提升住宿機能及強化園區醫療服務，營造政府、廠商及員工三贏的幸福園區。