巴西一名女網紅日前搭乘夜間巴士，沒想到在睡覺時竟遭一名陌生女子攻擊，用刀直接從她的耳朵至嘴巴劃開，她當場被痛醒，起來後發現滿身鮮血，畫面相當驚悚。

綜合

報導，巴西一名23歲女網紅史蒂芬妮（Stefani Firmo）上月29日和朋友從雷西非市(Recife)前往東北部濱海城市薩爾瓦多（Salvador）旅行，凌晨5點時，她正在睡覺，沒想到突然感覺到臉部一陣劇痛，「我醒來發現身上全是血，有人狠狠用刀劃開我的臉」，隨後趕緊找朋友幫忙，朋友趕緊幫她止血，並喚醒車上其他乘客。

有乘客發現，坐在史蒂芬妮後方的一名婦女，身上有把刀，但因缺乏證據，警察無法立即將她逮捕；後來警方調閱監視器，發現確實是後方的女子突然站起來，朝著史蒂芬妮的臉畫了一刀，史蒂芬妮表示，「畫面顯示，我和那名女子沒有發生過任何衝突，這次的攻擊完全是毫無理由又惡毒的，現在我們正在等待調查結果，希望正義能夠懲罰這名罪犯」，同時也表示，「我真的非常害怕，不知道那個人是想砍我還是真的想殺我，我的臉以後會留下這道印記，永遠提醒我那天的恐懼」。

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