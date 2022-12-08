新竹縣市受惠於科學園區產業群聚，推升就業機會及人才需求，成為全台人口最年輕縣市，薪資所得不僅名列前茅，剛性需求更是從未間斷。隨著舊市區土地逐漸飽和，鄰近於旁的「竹北高鐵特區」，因著交通利多、台知經濟旗艦園區及即將進駐的聯發科BOT案企業總部等發展優勢，區域成長能量蓄勢待發，附近建案成為搶手貨，房價更躍升站穩7字頭！

根據住商雜誌調查顯示，新竹縣這兩年房價漲幅約56%，顯示新竹縣市房市備受看好。竹北高鐵特區的交通優勢最令人津津樂道，擁有高鐵新竹站及台鐵六家站共構，媲美日本JR鐵道經濟，整合住宅、商業及文化等，成為多功能複合都會地帶；此外，更鄰近國道一號、三號、68快速道路，北上南下皆游刃有餘。

竹北高鐵特區擁有高鐵新竹站及台鐵六家站共構，媲美日本JR鐵道經濟。圖為台鐵六家車站。(圖/合新詠遇提供)

竹北高鐵特區被多元產業園區擁抱，包含AI、台元、生醫、竹科、昌益等5座科學園區；另附近的自然生態與客家文化兼具的臺灣知識經濟旗艦園區，預計帶來逾35,000個就業機會及千億產值；2019年開幕的台大醫院竹北院區，因生技產業的迅速發展與現今趨勢，未來發展強勁，吸引相關專業人士移入。

此外，由宏匯集團與冠德集團旗下的環球購物中心組成的宏匯企業聯盟，更將砸下155億元，以「未來之心 Gateway Plaza」為開發定位，聯手打造佔地高達15,000坪的複合型商辦及商場，將成為竹北高鐵特區最大地上權開發案，屆時必帶來更多錢潮與人流，生活機能亦再躍升另個層次，進而帶動房市熱潮，盡享無限增值潛力。

休閒娛樂的部分，竹北高鐵特區的街道屬棋盤式規劃，整齊舒適，且附近擁有數十個公園，綠覆率高；更緊鄰面積約有19,000坪體育場用地的「世興空氣品質淨化區」，目前擁有2座棒壘球場及大片綠地，未來將以運動森林公園為方向，增設更多運動場地。除了淨化城市空氣，假日還能闔家野餐休憩、欣賞綠意生態，輕鬆擁抱高品質的綠意生活。

竹北高鐵特區擁有數十個公園，圖為水圳公園。(圖/合新詠遇提供)

由合新建設投資興建的「合新詠遇」，坐落於光明六路及東興路口，是竹北高鐵特區的核心地段，可同享二高一快的便捷優勢，距離高鐵站更只要步行約350公尺。建案以低調奢華的頂級飯店風格設計，特別與日本最潮書店品牌合作選書，並規劃多元精品公設，包含瑜珈教室、練琴房、練鼓室、Lounge Bar、廚藝教室及中庭花園等。

基地約1,983坪，樓層規劃地上15層、地下3層，產品規劃為26-49坪的2-4房，北面擁抱綠意山景、南面光明六路繁華市區，緊鄰暐順百貨及台大生醫園區，生活機能無虞，是目前市場珍稀產品，磁吸注重生活品質之高端科技新貴購屋首選。