一名男子阿勇（化名）與17歲少女阿香（化名）是同所學校建教合作學生，並在某餐廳一起實習，不料，阿勇在今年5月間2度趁無人之際，在後場及廁所從後環抱阿香並撫摸其腹部、胸部，事後阿香不堪受辱告知店長事件才曝光。法官審理時，女店長表示阿勇「他還年輕，希望給他一個機會，不要讓他坐牢」，法官依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿勇應執行有期徒刑1年，緩刑3年。

據判決書指出，阿勇與阿香均為同一所學校之建教合作學生，並在某餐飲店一起實習、工作。阿勇在今年5月19日下午2時許，見阿香獨自在餐廳後場從事清潔工作，趁無人注意之際，伸出雙手從阿香身後環抱她，並撫摸她的腹部、胸部；3天後，阿勇又在晚間7時30分許，見她獨自在廁所從事清潔工作時，趁無人注意之際亦跟著進入廁所，伸手將阿香身上CALL機關閉後，再度環抱她，並撫摸腹部、胸部，事後阿香不堪受辱告知該店女店長，經店長通報校方事件才曝光。

全案審理時，阿勇均坦承不諱，法官勘驗監視器畫面截圖、2人通訊軟體LINE對話紀錄截圖等證據，又審諸阿香在過程中感到害怕、驚嚇，可認阿香對其所為感到嫌惡，依一般社會通念，阿勇之舉自合於刑法所稱之猥褻行為。

法官審酌阿勇僅為滿足個人性慾而犯行，戕害阿香身心人格之健全發展、性自主決定權，造成其難以磨滅之傷害，實不可取；然考量其坦承犯行，並與阿香達成調解、賠償，而女店長也陳稱「願意原諒他，考量他還年輕，希望給他一個機會，不要讓他坐牢」等語，因此法官依2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處阿勇應執行有期徒刑1年，緩刑3年，但須提供50小時義務勞務，及接受法治教育4場，可上訴。