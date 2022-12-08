中國手機大廠小米在主要市場印度正遭遇危機，根據IT之家報導，分析師指出，明年第2季三星將超越小米成為印度最受歡迎的手機品牌，預估三星市占率將達23~24%居冠，小米則以19~20%市占排名第2。

印度研究機構TechARC分析師卡烏薩（Faisal Kawoosa）表示，三星為印度消費者提供了多種4G和5G機型選擇，加上小米手機在印度市場上調價格，導致其吸引力降低。他分析，在2萬盧比（約合約台幣7500元）價位區間上，印度消費者更青睞三星而非小米。

報導提到，隨著5G在印度普及，許多印度用戶將會在2023年購買新的5G手機，這可能是促進設備銷售的主因，由於明年市場對5G手機需求高，預期智慧手機的平均銷售價格將會上升。

華爾街日報先前分析指出，小米在印度出貨量下降了11%，因近年印度和中國關係日益緊張，印度對中國貿易逆差擴大，小米也面臨印度政府越來越嚴格的監管審查。

小米集團日前公布財報，今年第三季營收年減9.7％至704.73億元人民幣（折合約台幣3050億），期內虧損14.76億元民幣（約台幣64億）。