國外健身網紅考芙蔓（Ayaka Coffman）日前在網路上分享自己在健身房「硬舉」（Deadlift）超過100公斤槓鈴的影片，不過網友紛紛歪樓，只注意到她拉起槓鈴時，大腿間瞬間滴下來的透明液體，原來考芙蔓漏尿了，儘管她強調事後有擦乾淨，不過仍被不少網友轟「噁心」，有人甚至說「再也不去健身房了」。

英國《每日星報》（Daily Star）報導，擁有3.6萬粉絲追蹤的考芙蔓，11月在短影音平台TikTok分享自己成功硬舉超過100公斤重槓鈴的影片，畫面中她穿著運動內衣與黑色緊身單車運動短褲，她使勁拉起槓鈴後再放下。

不過網友們並沒有讚嘆她的力量，反而注意到考芙蔓拉起槓鈴時，大腿間滴下的透明液體，原來考芙蔓不慎漏尿了。

考芙蔓在影片貼文中寫道自己有把地板擦乾淨，而且當下沒辦法控制漏尿。

儘管並非故意、也有善後，她仍被許多網友砲轟「噁心」，不少網友留言她可以做一些預防措施，例如在私密處墊上護墊，或至少在地板上放上毛巾。有網友坦言，每次在健身房做重量訓練時，就會感覺膀胱開始鬆弛，在看過這些影片後，這名網友說「再也不去健身房了」。

不過考芙蔓的影片也釣出不少感同身受的網友，他們坦言真的有漏尿困擾。

事實上健力（powerlifting）知識網站「健力技能」（Powerlifting Technique）就曾撰文探討，為何部分女性會在硬舉時漏尿，文章指出這是「非常常見」的情形，主要原因在於高度使力時腹部壓力增加，導致骨盆底肌肉（pelvic floor muscles）釋出尿液。