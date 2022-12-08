西方對俄羅斯能源制裁不斷擴大，近日有消息指出，歐盟正在考慮一項禁令，禁止歐洲國家對俄羅斯礦業進行新增投資，在此之前則是顧慮到供應鏈問題，一直避免制裁，如果禁令獲准，將會是歐盟首度對俄礦業直接制裁，對俄禁令進一步擴大。

商業內幕報導，據三名知情人士透露，歐盟委員會提交給27個成員國的第九輪對俄制裁方案中，提議禁止歐洲國家對俄礦業進行新增投資，擴大對莫斯科戰爭收入的打擊。

知情人士表示，歐盟的提議將會在未來幾天與27個成員國討論，目標是在下周末前達成統一意見。由於此前擔憂制裁衝擊全球供應鏈，因此歐盟官員一直避免將制裁觸及俄羅斯金屬產業。

報導指出，針對俄礦業投資禁令仍在商討階段，可能會豁免某些特定礦產。俄羅斯礦業出口主要為黃金、鐵礦、鈦等礦物，根據經濟合作暨發展組織（OCED）數據顯示，俄羅斯有四分之一的外國投資集中在礦業。