台積電亞利桑那州廠6日的移機典禮上，蘋果、輝達和超微等重量級嘉賓齊聲喊出有意下單台積電，輝達執行長黃仁勳更盛讚台積電不止於晶圓代工廠，還創下三大奇蹟。

綜合MarketWatch、The Verge報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在典禮上證實，蘋果將成為台積電亞利桑那州廠的首批客戶之一。

庫克表示，「我們在蘋果處理器取得的進步，改變了我們的設備」、「晶片技術取得的成就非同凡響，多虧許多人辛勤的工作，這些晶片得以驕傲的印上『美國製』」。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）則稱，超微預計將成為台積電在亞利桑那州2家晶圓廠的大客戶。在拜登出席典禮前，白宮透露台積電將擴大亞利桑那州投資，從120億美元增加至400億美元，興建一座3奈米晶圓廠，台積電後來證實此事。

蘇姿丰表示，「若沒有與台積電合作，我們無法做事，這也是為什麼我們對這一里程碑感到振奮。一個強大，地理上多元又有韌性的供應鏈，對全球半導體產業至關重要」。

輝達執行長黃仁勳雖未具體說明輝達將採用台積電亞利桑那州廠的晶片，但在現場向與會人士重申，輝達會是台積電一輩子的客戶。

黃仁勳說，台積電不只是一家晶圓廠，還創造了三個奇蹟。他列舉「第一個奇蹟，為成千上萬的客戶客製化晶片服務；第二個奇蹟，以極高或極低的量生產；第三個奇蹟，用物理極限的技術做到這一點」

黃仁勳表示，台積電已經成為世界科技產業的全球性平台，將台積電投資帶到美國是妙招，也是半導體產業改變遊戲規則的趨勢。