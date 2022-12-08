九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。最近就有一份最新的網路民調指出，王鴻薇以94％的高支持度領先吳怡農。對此，前立委郭正亮7日就斷言了這次補選的結局，直呼「王鴻薇會贏」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》5日起針對「台北市第3選區（中山.北松山）立委補選，請問您認為誰勝算最大？」進行網路民調，截至6日21時，已有逾1.5萬名的網友投票。結果顯示，高達94％的網友認為王鴻薇會當選，僅4％的網友則認為吳怡農會當選，另外有1％的民眾認為是其他人選，以及2％的民眾沒有意見。

對此，郭正亮7日在中天節目《綠也掀桌》中指出，這一局立委補選「吳怡農如果輸了就掛了，明年的立委輪不到他」，郭正亮強調，「目前的氛圍是對民進黨不利的，所以補選是比較有機會贏的，補選就是拼動員力，拼黨的基本盤、綠的基本盤，如果補選贏不了，大選怎麼可能贏？」

最後郭正亮也說，「王鴻薇如果補選贏了，大選就是她的了，這一局國民黨是很容易贏的」。郭正亮更預言補選的結局，「如果投票率只有45％，王鴻薇會勝，大概領先5％至10％，投票率越高，領先越大」。