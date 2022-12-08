國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇近日頻攻綠營有黑道勢力，沒想到6日竟遭電話恐嚇槍擊，她為保護團隊而同意向警方申請隨扈。恐嚇王的犯嫌7日晚間在高雄落網，據悉是一名政治立場不同的自助餐廳廚師。但王鴻薇7日深夜在臉書發文，並未對此事表態，而是闡述她的核二、三延役政見。

王鴻薇辦公室助理6日晚間竟接到恐嚇電話，對方聲稱「再弄黑道就要開槍」，王鴻薇隨即到信義分局報案，警方在24小時內在高雄將涉嫌恐嚇的66歲蔡姓男子逮捕到案，據了解，蔡嫌是深綠支持者，警方目前正將他帶回台北，將再偵訊釐清動機。專案小組過濾相關可疑人士及電話後，迅速鎖定蔡嫌涉有重嫌，7日晚間7時許在蔡嫌位在高雄市三民區住處將他查緝到案，蔡嫌初步坦承因不滿王發言內容，因而撥打電話恐嚇，現場並查扣行動電話1支等證物。

「王鴻薇支持核二核三延役，能源危機是國安危機！」王鴻薇7日深夜在臉書發文表示，兩天前她拋出了第一個政見，面對台灣缺電問題，她支持核二核三延役，但是對手吳怡農顯然沒有認真回答。

王鴻薇強調，支持核二核三延役，有以下理由：與國際接軌，因應全球能源危機，美國，日本，歐洲，南韓都已經啟動核電廠延役。台灣不應該只抱著民進黨的神主牌，在明明知道2025再生能源比率跳票下，不做任何因應。過去蔡政府不斷的跟人民保證不缺電，但是815大停電影響全台592萬戶、513大停電影響全台462萬戶、今年303大停電影響全台549萬戶，台灣的電力不穩定，早已是人盡皆知的事實。

她指出，「2025非核家園」因為配套措施不足，讓火力發電成為電力替代方案，根據經濟部能源局資料統計，全台發電量統計，110年火力發電占比81.6％、核能10.8％、再生能源6.3％、抽蓄水力1.3％。火力發電比例過高，用肺發電成為了台灣人全體夢魘。今年八月，經濟部就表示，過去一年國際燃料價格大漲，經濟部過去就有電價平準基金，過去面對燃料價格上漲還有餘裕，但這次無法支應，因此對於用電大戶有調漲15％，加上烏俄戰爭的啟示，電價只會越來越高。

王鴻薇痛批，如今蔡政府2025非核家園確定跳票，總統蔡英文更稱「2024後不干她的事」，但核二、核三將於2023~2025年陸續除役，供電缺口短少288.7萬瓩、占目前整體發電約10％，如果不延役，台灣的能源缺口應該如何是好？