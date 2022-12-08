九合一選舉落幕，綠營慘敗後力圖振作，但台灣民意基金會董事長游盈隆7日在臉書發文強調，民進黨迄今沒有召開任何公開的、郁意義的、大規模的檢討會議，連時間表或議程都沒有，這樣要如何向憂心忡忡的廣大黨員和支持者交代？此外，桃園市長鄭文燦選後出任大選檢討小組召集人，但他本身須為敗選負起相當責任外，還深陷論文門醜聞中，身懷雙重不正當性，還不辭去召集人對綠營及他都是傷害，或許是當局者迷。

游盈隆以「哥吉拉、大金剛和獅子王大會戰」比喻民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、民進黨賴清德，直呼那2024是最強的猛獸怪獸大會戰，鹿死誰手，不到最後沒有人知道。到時究竟誰會使出什麼殺手鐧？誰勝誰負？精彩可期。但可以確定的是，2024將是民進黨政權保衛戰，目前看來並沒有無限樂觀的理由。

「11月26日民進黨兵敗如山倒，地方版圖全面退縮到南台灣一隅。」游盈隆強調，今天已經是民進黨敗選的第十一天，迄今為止，民進黨沒有召開任何公開的、有意義的、大規模的檢討會議，連時間表或議程都沒有，這樣要如何向憂心忡忡的廣大黨員和支持者交代？

游盈隆質疑，選後出任「大選檢討小組召集人」的鄭文燦，除了本身須為2022整個敗選負起相當責任外，最近又因台大國發所碩士論文被認定抄襲而撤銷學位，還深陷論文門醜聞中，身懷這「雙重不正當性」還能主持黨的「大選檢討會議」嗎？

游盈隆強調，照理說，鄭文燦收到台大學倫會通知後第一時間就應該辭退召集人身份才對，但他沒這麼做，還堅持「政治的歸政治，學術的歸學術」，這對黨和對他個人來說都是扣分，都是進一步的傷害。「或許當局者迷吧！天佑台灣，天佑真正為台灣民主打拼的人！」