觀光發展協會已清空搬走。（警方提供）

西門町萬國幫大哥洪清正，10月時在「西門町觀光發展協會」辦公室，遭同幫邱國隆開槍狙擊，萬華警方本月7日進行掃蕩黑幫據點臨檢，再度前往該協會查看，大樓管理員表示，協會已在上月底全部搬空了。

萬華警方指出，西門町六福大樓近來發生數起槍擊案件，經查不少營業場所及公司，均為「萬國幫」及「河溝頭」的據點或關係企業，7日晚特別針對該大樓進行全面臨檢，曾為槍擊現場的「西門町觀光發展協會」也是重點之一。

萬華分局指出，為落實打擊黑幫、肅清槍枝暴力，不容黑道勢力在轄區橫行，編組分局警力及刑大特勤中隊支援警力共60名，針對六福西門大樓實施區域封鎖、臨檢及路檢，並於該大樓3處出入口佈崗封鎖出入口，盤查所有進出人員，並臨檢該大樓內黑幫經營、圍事及經常活動處所共11處。

其中「西門町觀光發展協會」為萬國幫據點，警方晚間前往查緝時，大樓管理員告知11月時，就有人陸續將裡面的家具、擺設搬出，上月底前就已經搬空了。

除六福大樓外，警方另針對西門町酒吧、ktv、電玩店等53處治安顧慮場所進行臨檢，盤查工作人員及顧客，萬華分局強調，將持續臨檢掃蕩幫派活動據點，並積極蒐及犯罪事證，不容幫派分子猖狂，以及淨化選後及年前轄區治安。

西門町萬國幫槍擊案萬華分局掃黑