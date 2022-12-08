烏克蘭老舊無人機圖-141持續轟炸俄羅斯本土機場創造意外戰績

俄羅斯境內2座機場近日遭到烏克蘭無人機攻擊，炸中3架戰略轟炸機，另有3人死亡、多人受傷，損失著實不小。事後證實，烏克蘭並非使用其新研發航程達1000公里的無人機，而是使用老舊的圖-141高空偵察無人機改裝的自殺攻擊無人機。事件發生後讓外界大為吃驚，一方面是烏克蘭竟然有能力並直接攻擊俄羅斯本土的重要軍事基地，二方面是烏克蘭無人機深入本土600公里進行攻擊，俄方竟然未啟動防空系統攔截，暴露了俄羅斯防空能力的重大漏洞。

#Russia is unable to defend its territory. Outdated Soviet reactive drones Tu-141 “Strizh” strike RF Strategic Nuclear Triad Airbases in Ryazan and Saratov regions, 630 & 830 kms from #Ukraine border. Russian air defence intercepts drones only over airbases themselves. pic.twitter.com/jW0kxVSmN0 — ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ ※ ⨳ (@VoelheNZ) December 6, 2022

烏克蘭用無人機轟炸了深入俄羅斯境內600公里的梁贊州佳吉列夫空軍基地，以及薩拉托夫州恩格斯機場，除了油罐車被炸起火造成3人死亡與多人受傷外，更受矚目的是炸壞了機場內的圖-95熊式與圖-22M3逆火式戰略轟炸機，共有3架損毀，機場內還停放了多 架圖-160白天鵝轟炸機，但未被擊中。2架老舊的改裝無人機造成這樣的戰果，算是相當成功。

烏克蘭無人機深入俄羅斯本土600公里進行自殺攻擊，俄方竟然未啟動防空系統攔截，暴露了俄羅斯防空能力的重大漏洞。圖為停滿戰略轟炸機的恩格斯機場。（圖／路透）

俄羅斯薩拉托夫州恩格斯機場（圖）上停放了許多戰略轟炸機，圖中可見為圖-95與圖-160，這次遭到烏克蘭無人機攻擊，圖-95與圖-22M共3架被炸壞。（圖／路透）

俄媒的說法是烏克蘭無人機在接近空軍基地時，遭俄羅斯防空系統攔截，無人機被擊中墜毀時引發爆炸起火，才波及停放機場的戰略轟炸機。俄方的說法沒有解釋為何2架無人機穿越國境飛行了600公里，各自到目的地上空才被擊毀。畢竟這次進行攻擊的並非短距離的慢速旋翼式無人機，而是體型巨大、以噴射發動機推進的大型無人機，防空系統的漏失顯然要追究軍方的責任。

圖-141是前蘇聯時期1970年代製造的縮小版高空偵察機，外型像一枚舊式大型導彈，烏克蘭將它改造成自殺攻擊無人機。（圖／烏克蘭國防部）

烏克蘭進行這次攻擊的無人機已證實非烏克蘭新研發的無人機，而是以上世紀60年代前蘇聯的圖-123大型高空戰略偵察無人機改造的圖-141型偵察無人機，圖-141的體型較28米長的圖-123小了一半，約14.3米長，速度航程都下降許多。它的外型像早期的大型導彈，機翼在下、發動機在上，能攜帶相機與各種偵察儀器，這次是把載荷改成炸彈進行自殺攻擊。圖-141在1979年服役後，只造了百餘架，主要是衛星偵察技術逐漸發展，對高空偵察機的依賴減少了許多。

烏克蘭改造庫存的圖-141偵察機為自殺攻擊機，始自於2014年烏東地區頓巴斯戰爭，今年俄烏戰爭初期曾被發現一架帶有炸彈的烏克蘭圖-141墜毀在克羅地亞，7月俄羅斯也聲稱擊落2架烏克蘭的圖-141。這次圖-141大膽深入俄羅斯腹地炸傷戰略轟炸機，出人意料的戰術偷襲成功，提振烏軍士氣效果極大，可謂一戰成名。

俄羅斯庫斯克軍事基地的機場6日再遭烏克蘭自殺無人機轟炸，從遠處仍可見機場飄出的大量濃煙。 （圖／美聯社）

其實圖-141無人機建造的年代久遠，技術水平還很低，以現在的技術要攔截相當容易，但依然成功突防完成攻擊，顯然是俄軍防空系統的問題。3款主力戰略轟炸機被上世紀的老舊無人機炸壞了2款共3架，成為國際防衛論壇上的笑柄，更加證明俄軍自對烏開戰以來種種拙劣表現絕非偶然。

This morning, the airfield in #Kursk was hit by the Armed Forces of #Ukraine

According to one version, yesterday's attacks on #Russian airfields were carried out by Soviet-made Tu-141 drones, perhaps these same drones were used today pic.twitter.com/8fESrVu2yh — Ebu Taira (@EbuTaira) December 6, 2022

烏軍這次以無人機突襲成功，最大的成果不是炸壞了3架戰略轟炸機或人員傷亡，而是首次以遠程武器深入俄羅斯境內打擊建功，將對俄軍本土防衛造成壓力。俄防空系統未攔截烏方無人機，有可能是根本不認為烏軍敢攻擊俄羅斯本土，防衛意識過於鬆散，這次攻擊也讓俄軍戰略轟炸機在遠程發射導彈攻擊烏克蘭有更多顧忌，或能減緩俄方每天數十枚導彈的攻勢。此外，這次無人機攻擊在烏克蘭的國際宣傳與提振內部士氣上有很大功效，未來烏軍對俄羅斯本土的偷襲戰術可能會成為常態。2枚老舊的改裝無人機達到這樣的戰果令人驚艷，在俄烏戰場上爆紅的無人機戰術又新添一筆實戰案例。