半夜地牛又翻身！8日凌晨12點54分，花蓮地區發生規模5.6地震，震央位在花蓮縣府南方21.6公里處，即為花蓮近海，地震深度29.8公里，最大震度花蓮4級；南投奧萬大、台東長濱、台中梨山、彰化市、雲林麥寮3級；雙北、中南部地區也有1至2級。

由於全台有感，PTT瞬間也湧入2萬鄉民留言：「花蓮超大」、「又是下雨地震」、「新竹、桃園都有感」、「台中被搖醒」、「台北人嚇死」、「真的有點大」、「晃超久，害我不敢睡」。