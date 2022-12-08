金鐘主持人廖科溢7日宣佈再婚女主播秦綾謙，未料喜事公開後，他接連遭到多名女子爆料劈腿、婚內出軌等，私生活浮上檯面，對此，他稍早發文表示表示「部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」，而秦綾謙也發長文回應了。

秦綾謙發文強調，自己不是要幫男生說話，因為她認為在感情中，女生一向是弱者，所以只說她知道看到的事情，「他的過去，可能被很多人喜歡，就像我一樣，他的過去感情，曾經也處理的不夠好，就像我一樣，我們都曾經失敗過受傷過，都各自付出過代價，所以我們更懂…今天這些事情背後的真真假假」。

她坦言自己害怕再接受另一段婚姻，直到認識廖科溢，「我認識的他，沒爆料那些人說的那麼複雜，就只是一個認識之後，猛烈追求，想跟我交往，要我成為他女友的老朋友 ( 我們認識11年了，因緣際會，因為工作的問題又連繫上)」。

秦綾謙發文力挺廖科溢。(圖／取自秦綾謙臉書)

秦綾謙表示起初她也沒想結婚，但廖科溢一步步計畫且完成，讓她點頭答應，「而且我們兩個都是公眾人物，如果他真要玩玩，更不需要結婚啊，尤其我還曾經拒絕過也提過不要結婚耶，如果他真要玩玩，更該知道，娶我遲早會被公開，就是死路一條」，更不用說還帶她與父母、朋友見面聚會。

最後她也感謝廖科溢義無反顧勇敢愛她，「我相信，遇到the one，一切都會不一樣，所以，我們很好~謝謝大家」。