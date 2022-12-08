睡到一半被痛醒，枕頭還都是血！一名男子在家睡到一半，忽然間脖子出現劇烈刺痛感，伸手一摸後，發現自己的枕頭和頸部全都是血，枕頭旁邊還出現一粒黑色不明物體，才驚覺自己受重傷，嚇得立刻衝急診就醫。

這起離奇事件發生在大陸陝西西安市，高姓男子在睡夢中突然覺得耳朵刺痛，脖子有異樣的涼快感，伸手一摸，摸到黏黏的液體，還帶有鐵鏽味，才驚覺自己受傷，起床一看，發現枕頭與床單已染滿鮮血，自己除了脖子不斷出血，耳後也出現好幾道疤痕。

高男發現滲血的枕頭旁還留下一粒老鼠屎，才發現自己被老鼠偷襲，咬破脖子大失血。(示意圖／shutterstock)

此外高男發現枕頭旁出現一顆黑色不明物體，細看發現竟然是老鼠屎，這時才知道自己在睡夢中遭到老鼠攻擊，咬破脖子，因此立刻就醫止血，縫了好幾針，並注射破傷風、狂犬病疫苗，治療費花了685元人民幣(約台幣2500元)。

高男受訪時表示，數個月前家裡鬧過鼠患，當時花了許多心力整治，原以為早已根除，沒想到這次直接成為老鼠攻擊目標。

事後高男決定領養一隻貓，專門用來「除鼠」，才能夠安心入睡。不少網友也驚呼：「現在老鼠這麼猖狂的嗎」、「老鼠一多貓也檔不住，之前我家的貓就被圍攻到死」、「老鼠咬人很痛耶，看來你睡得很熟」。