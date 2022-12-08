美國職棒大聯盟巨星賈吉以單季62轟刷新美聯紀錄、榮膺年度MVP後，據傳同意以9年3.6億美元（約新台幣110億元）續留紐約洋基隊，拿到大聯盟史上自由球員最肥約。

大聯盟官方頻道、運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，30歲的賈吉（Aaron Judge）在洋基、舊金山巨人、最後關頭加入搶人大戰的聖地牙哥教士隊中做出抉擇，決定未來9年繼續披條紋衫馳騁賽場。新約尚待體檢通過，球團未證實相關訊息。

消息如屬實，賈吉超越2019年哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元加盟費城費城人隊的價碼，拿到大聯盟史上自由球員總值最高合約。

賈吉曾多次表態願續留，但今年賽季前回絕球團開出的7年2.135億美元條件，球季結束後投入自由球員市場。面對巨人等球團嘗試挖角，洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）致力留住這位招牌球星，休賽季在佛羅里達州坦帕市（Tampa）談約時當面表達希望賈吉「終身洋基」。

賈吉打出歷史性賽季後測試身價的回報豐碩，新約比洋基原本開出的年限多2年、總值高近70%。

大聯盟史上，賈吉新約總值只低於洛杉磯天使隊楚勞特（Mike Trout）12年4.265億美元、洛杉磯道奇隊貝茲（Mookie Betts）12年3.65億美元的延長合約；依平均年薪，賈吉的4000萬美元創大聯盟野手新猷，只低於紐約大都會隊雙王牌投手薛哲（Max Scherzer）、魏蘭德（Justin Verlander）的4333萬美元。

大聯盟冬季會議本週在聖地牙哥登場，自由球員市場熱鬧滾滾，賈吉花落誰家是最扣人心弦的戲碼。

在「時代雜誌」（TIME）昨天刊登的年度運動員訪談文章中，一向發言謹慎的賈吉對洋基總管凱許曼（Brian Cashman）季初打破默契、公布球團開出的續留價碼表達不滿，並提到賈吉2010年讀高中時曾預言10年後會效力從小支持的巨人，許多人因而研判賈吉可能轉戰這支接近家鄉的球隊。

洋基2013年首輪選進賈吉後一路栽培，眼見其他球隊可能挖走他，洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天接受大聯盟官方頻道訪問時坦言「如坐針氈」。

賈吉2017年以當時破菜鳥紀錄的52轟拿下美國聯盟新人王，近年逐漸展現領袖氣質，成為洋基爭冠不可或缺的拼圖。

4度入選明星賽的他今年打出生涯年，以62轟打破洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多全壘打紀錄，131分打點、上壘率0.425、長打率0.686等數據傲視大聯盟打者，打擊率3成11屈居美聯亞軍，差點成為10年來首位美聯打擊三冠王，經票選擊敗「二刀流」日籍球星大谷翔平，榮膺美聯年度最有價值球員（MVP）。

在外界眼中，賈吉成功「賭上自己」，以場上表現爭取更優渥的待遇。如今他得償所願，有望在洋基待到39歲。

這場搶人大戰落幕後，外界關注焦點將轉向洋基是否、何時會宣布賈吉接下2014年吉特（Derek Jeter）退役後懸缺至今的隊長。史坦布萊納11月接受洋基轉播單位訪問時說，如留人成功，洋基「將考慮」讓賈吉擔任隊長。（編輯：陳正健）1111208