投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策對美企的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數今天盤勢震盪，終場小跌作收。
道瓊工業指數微揚1.58點或0.00%，收33597.92點。
標準普爾指數微跌7.34點或0.19%，收3933.92點。
那斯達克指數小跌56.34點或0.51%，收10,958.55點。
費城半導體指數微跌0.28點或0.01%，收2673.25點。（譯者：陳正健）1111208
投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策對美企的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數今天盤勢震盪，終場小跌作收。
道瓊工業指數微揚1.58點或0.00%，收33597.92點。
標準普爾指數微跌7.34點或0.19%，收3933.92點。
那斯達克指數小跌56.34點或0.51%，收10,958.55點。
費城半導體指數微跌0.28點或0.01%，收2673.25點。（譯者：陳正健）1111208
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