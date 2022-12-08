新北垃圾車從2019年開始連續發生3起奪命車禍，造成3名年輕騎士慘死街頭，年紀最輕的李姓死者僅22歲，年紀最大的許姓被害人也只有32歲，肇事原因則皆為騎士撞上轉彎垃圾車喪命。許男母親案發近4年來仍難以走出傷痛，見類似不斷發生更痛心疾首，期望環保局能更加注重交通安全，別再讓無辜民眾橫死街頭。

據了解，公家垃圾車以6立方公尺、8立方公尺及12立方公尺電動密封壓縮式垃圾車為大宗，各縣市會依功能不同而採購各式垃圾車，每台新車價格約在400萬元到500萬元間，由於垃圾車屬於屬大型車輛，行駛過程中常有視線死角，也因此導致悲劇發生。

新北市中和區去年7月再次發生垃圾車死亡車禍，24歲李姓騎士撞上右轉垃圾車，經搶救後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

2019年1月，許姓機車騎士沿區環河西路五段往台北方向行駛，而黃姓清潔隊員當時駕駛資源回收車，沿板橋區環河西路五段左轉往板城路方向，卻未禮讓直行車先走，許男反應不及而撞上資源回收車，當場失去生命跡象，送亞東醫院急救後宣告不治，其家屬哀慟欲絕，許男卻不是近年唯一的受害者。

2021年7月1日上午8時許，46歲李姓清潔隊員駕駛垃圾車，沿著和城路一段往土城方向行駛，行經連城路469巷時打燈右轉，而24歲李姓男子騎機車同向直行，同樣閃避不及而撞上右轉垃圾車，強烈撞擊力道讓他立刻失去意識，送醫急救後仍因頭部重創不治身亡。

今年5月13日晚間7時許，22歲李姓男子騎機車外送，沿淡水區中正東路一段往淡水市區方向行駛，行經105巷口前，與對向車道59歲林姓男子駕駛的垃圾車碰撞，李男連人帶車倒地，其全身受創嚴重，搶救後仍傷重喪命，警方初步研判肇因疑似垃圾車左轉時未禮讓直行車而造成。

「3次了，都是垃圾車轉彎時發生車禍。」許姓死者的母親表示，她兒子事故發生後，她便不斷要求環保局注意交通安全，沒想到奪命車禍一再發生，當中更有2起被警方研判是未禮讓才釀禍，而肇事司機仍能留在清潔隊，希望環保局能深刻檢討制度和駕駛流程，別再有無辜民眾橫死街頭。

22歲李姓男子今年5月騎機車送外賣時，撞上左轉的垃圾車身亡，警方初步研判垃圾車未禮讓直行車輛為肇事主因。（圖／翻攝畫面）

新北市環保局表示，本案因屬重大交通意外，第一時間本局均配合警方調查，並交付行車記錄器記憶卡，後續警方又將相關文件資料陳送檢察機關，並據此辦理相關鑑定，後續之慰問家屬、民事調解及法律程序等，均係由本局指派相關人員辦理。

環保局強調，肇事黃員並非委外員工，而是板橋區清潔隊隊員，當時擔任資收車司機勤務，事發後考量黃員身心狀況均不適合擔任原職，故直接予以懲處並調整其職務為隨車人員，不負責駕駛工作，後續也針對駕駛人員均定期辦理交通安全教育訓練，並就各類交通案例做分享及檢討，以增進同仁駕駛知能。

警方回應，針對該起證物遺失案，警方內部已進行調查，確認承辦員警有將肇事車輛行車紀錄器的記憶卡取出，並轉交偵查隊和檢方，但疑似在轉手過程中遺失，已對經手員警記2支申誡懲處，並加強訓練以強化證物保存過程，避免類似爭議再次發生。

更多 CTWANT 報導