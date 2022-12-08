#URGENTE Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo detenido tras dar golpe de Estado. pic.twitter.com/1Jmwb9I8tP — Política El Comercio (@Politica_ECpe) December 7, 2022

副總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）隨即在國會宣誓就任，成為秘魯五年內的第六任總統，也是成為秘魯首位女總統。(圖/美聯)

動盪不安的祕魯今天再度發生政壇「大地震」。秘魯總統卡斯提洛（Pedro Castillo）周三（7日）遭國會議員通過彈劾罷免後，遭警方扣押。副總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）隨即在國會宣誓就任，成為秘魯五年內的第六任總統，也是秘魯首位女總統，為這戲劇性的一天畫上句號。

秘魯總統卡斯提洛7日在國會開始進行彈劾案辯論之前數小時，宣布解散國會，並組建一個緊急政府（emergency government），並從7日晚上10點起，到隔天凌晨4點實施全國宵禁。國會則針對卡斯提洛進行彈劾投票，在130人中有101人投票贊成罷免卡斯提洛。根據美國有線電視新聞網CNN報導，一位知情人士說，卡斯提洛被彈劾後，遭到首都利馬警方拘押，「這是一個令人震驚的事件」。

極左翼卡斯提洛是教師和工會領袖出身，去年7月就職以來，政府陷入混亂，短短1年多有數十名部長被任命、更換、解職或辭職，並因涉及6起貪汙案而遭到調查，堪稱史無前例，包括是否利用自己的職位，讓自己、家人和最親密的盟友受益等。卡斯提洛一再否認所有指控，並稱這些指控是未能接受他勝選的團體，對他和他的家人作出的政治迫害，抨擊反對派從上任第一天起，就試圖想罷免他，並指責秘魯總檢察長貝納維德斯（Patricia Benavides）策劃了他所謂的新形式「政變」來反對他。

卡斯提洛還從國會2次彈劾中「存活」下來。但隨著秘魯民眾對其不滿持續上升，數千名反卡斯提洛政府的人民日前走上首都利馬（Lima）街頭示威，高舉該國國旗和反政府口號要求卡斯提洛下台。

在國會彈劾投票之前，博盧阿爾特在推特批評卡斯提洛解散國會的計劃，形容是政變；並且有至少有7位內閣部長辭職。美國和阿根廷等國亦譴責卡斯提洛解散國會的企圖。