今年參選桃園市議員的新黨黨員游智彬檢舉，讓桃園市市長鄭文燦台大碩士學位被撤；游6日再爆，國安局局長陳明通任職台大國發所教授時，以1份資料提供9位學生寫論文，若有必要或陳堅不認錯，他將公布這「9胞胎」，並逐一向台大檢舉。國民黨台北市議員游淑慧直言「期待中」，並嘆台大審查結果若早一點出來，桃園可能就多了一個好議員。

游智彬痛批，陳明通近30年培養173名學生就是「173部隊」，成為陳的權力防火牆與護城河，他手上還有9本陳明通指導的學生論文也都涉嫌抄襲，其中3位使用同1份數據和一模一樣的研究方法，連論文題目都僅有微小差異，包含《香港居民對香港特首及公務員的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對立法會及法院的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對香港媒體的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》。游表示，他暫時不公布「9胞胎」姓名，如果有必要，或陳堅持不認錯，將一個個公布姓名，並向台大檢舉論文抄襲。

對此，游淑慧昨（7）日在臉書發文，坦言對游智彬「9胞胎」的爆料「期待中」，並感嘆表示：「台大審查結果如果早一點出來，桃園可能就多了一個好議員。」

這篇文章湧入超過4300個讚與近300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「真的！可惜了一個這麼有戰力的好議員！不過還好國民黨台北市議員們都很有戰力！期待趕快公布9胞胎」、「真的！游智彬很認真。我不是他的選區不然我會投給他。他花了很大的精神和體力揭發論文抄襲案！」「叫他認錯哪有可能，他的主子有認錯過嗎？他就跟你們慢慢磨過幾天善良就忘記邪惡，會認錯早就出來了」、「淑慧的『期待中』酸度報表」、「搬板凳中，坐等9胞胎」。