英國與美國7日建立新的能源夥伴關係，著重於提升能源安全和降低能源價格。美國矢言明年對英國的天然氣出口量將增加一倍。

英國政府指出，「英美能源安全和可負擔夥伴關係」將有助推動全球降低對俄國能源的依賴，穩定能源市場，並促進有關能源效率、核能和再生能源合作。

依據協議，美國矢言明年至少出口90億至100億立方公尺的液化天然氣給英國，較去年的出口量增加超過一倍。

美國總統拜登與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聯合聲明表示，在俄羅斯入侵烏克蘭引發全球能源危機之際，盟國加強合作至關重要。