JKF女郎長瀨昆妮（長瀬昆妮）是日本華僑，她有張甜美精緻臉蛋，以及前凸後翹的火辣身材，在IG上有多達22萬追蹤數。她不時在社群平台上分享辣照，讓粉絲大飽眼福。近日全球瘋世足，她也跟上熱潮為賽事應援，更PO出超兇中空照，左右半球讓網友狂噴鼻血。

2022卡達世界盃足球賽16強賽落幕，即將迎來8強賽，許多球迷相當關注往後戰況，長瀨昆妮於昨(7)日曬出辣照，只見她在加油站，穿著超短截開洞上衣，大膽露出左右半球，下身則是迷你百褶裙，毫不吝嗇放送水蛇腰，穿著火辣的她，手拿著油槍替愛車「加油」，在貼文寫下：「為世足加油」

這張辣照讓粉絲直呼受不了：「女神妳為世足加油，我為妳加油」、「這油加的真好！加滿、加足」、「中路大開無人看守，該怎辦呢」、「怎麼了油氣太重嗎？衣服都溶了啦」、「這個什麼球」、「有這樣子的加油員…在哪一站我立馬去加油」、「要暴動了，太美了」。